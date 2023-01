FOTO | Nick Jonas ja Priyanka Chopra tõid oma tütre esimest korda avalikkuse ette

Jonas ja Chopra said lapsevanemateks eelmise aasta jaanuaris ning on seni oma tütart avalikkuse eest varjanud. Piltidel, mis paar lapsest sotsiaalmeediasse on postitanud, on tema nägu olnud enamasti varjatud. Priyanka sõnas jaanuari keskel Briti Vogue'ile antud intervjuus, et soovib Maltit tähelepanu eest kaitsta. „Mul on valus kuulata, kui minu tütrest räägitakse. Ma soovin, et ta jääks avalikkuse eest kõrvale,“ lausus näitlejanna.