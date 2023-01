Populaarsest telesarjast „24“ tuntud näitlejanna suri 45-aastasena

Uudise Werschingi surmast tegi teatavaks tema esindaja Graig Schneider, kes teatas, et 45-aastane näitlejanna suri raske haiguse tõttu. Schneider sõnas, et Werschingul oli vähk, kuid ei täpsustanud midagi rohkemat. Näitlejannal diagnoositi raske haigus 2020. aastal, vahendas Deadline.

Werschingi abikaasa Stephen Full sõnas oma teates, et Annie surm on nende perekonna hinge jätnud tohutu tühimiku. „Ta leidis ilu ka kõige lihtsamates asjades. Tal ei olnud vaja muusikat, et tantsida. Ta õpetas meile, et ei ole vaja oodata, kuni mõni seiklus sind leiab – see tuleb ise üles otsida,“ sõnas Full.