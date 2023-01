ÜLEVAADE | Raha asemel pärlid ja luksuslik peolinnak: mida kujutab endast Tomorrowlandi festival, kus tänavu astub üles ka Eesti bänd?

Tomorrowlandi puhul pole tegemist tavapärase festivaliga – selle jaoks on loodud oma valuuta ja isegi eraldi linnak. Melu leiab aset Belgias Boomi linnas ja igal aastal käib festivalil sadu tuhandeid inimesi. Sealt saab tõeliselt eufoorilise ja tujutõstva kogemuse ning korraldajad on meeletult vaeva näinud, et anda igal aastal külalistele unustamatu peokogemus.

Tänavusel festivalil astub üles ka Eesti elektroonilise muusika trio Cartoon. Bändiliige Joosep Järvesaar rääkis, et Cartoonile tehti mõni kuu tagasi pakkumine Tomorrowlandil esineda ja nad nõustusid sellega kiirseti. „We are going to Tomorrowland, bitches!“ ei varjanud Joosep oma elevust.