Ei jõua ära oodata! Hard Rock Laager 2023 kuulutas välja esimese peaesineja

Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi sõnul jõuab Arch Enemy Vana-Vigalasse oma kuulsuse laineharjal. „“Deceivers“ käis Euroopa müügitabelite tippudes, hõivates Soomes ja Inglismaal lausa ihaldatud esikoha, nende videosid on vaadatud YouTubes sadu miljoneid kordi. Eelmise aasta lõpetasid nad peaesinejana staadionituuri koos legendaarse Behemothi ja Carcassiga,“ toob ta näite.

Arch Enemy loodi aastal 1995 kitarristi Michael Amotti poolt kui supergrupp, mille liikmed mängisid bändides Carcass, Mercyful Fate, Opeth, Nevermore jt. Tänaseks on nad välja andnud 11 stuudioalbumit, millest viimane „Deceivers“ ilmus 2002 aastal. Naisvokaal on olnud Arch Enemy lahutamatu osa aastast 2000, mil laulja kohustused võttis üle Angela Gossow, kes omakorda ulatas teatepulga praegusele vokalistile Alissa White-Gluzile, jäädes ise bändi manageriks.

Kanadast pärit Alissa White-Gluz on aastast 2014 andnud hääle kolmele Arch Enemy plaadile ja olnud külalisvokaaliks kümnetele maailmanimega bändidele ning eraldi äramärkimist väärib kindlasti fakt, et veel enne liitumist praeguse bändiga paluti Alissal ootamatult olla esilauljaks Nightwishi kontserdil nende vokalisti Anette Olzoni haigestumise tõttu.

Müstilise Uexküllide aadlisuguvõsa kalmistu ümbruse Vana-Vigalas vallutavad igal suvel tuhanded raskemuusikafännid. Hard Rock Laagri omanäolist nakatavat võlu kinnitab fakt, et festival on järjepidevalt kasvanud. Paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on ajapikku muutunud tuhandete inimeste jaoks suve tippsündmuseks.