Kuldsete kätega mees! „Vallalise kaunitari“ Emmanuel kiidab saatekaaslast Kasparit: sellepärast oledki staarmassöör

Mõnda aega pärast „Vallalise kaunitari“ saate lõppu teatas Kaspar sotsiaalmeedias, et on otsustanud Türilt lahkuda ja hakata massöörina tööle Tallinnas. Jaanuari keskel korraldati Roonile Türil vägev lahkumispidu, et saata ta pealinna vallutama. „Kodulinn on mulle väga armas, aga on aeg edasi liikuda. Tunnen, et praegu on õige hetk seda teha, sest saade on toonud palju uusi inimesi, kliente ja võimalusi,“ lausus Rooni tollal Õhtulehele.