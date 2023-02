KROONIKA PODCAST | Victoria Beckhami muusa supermodell Alexandra Ljadov: modellimaailm tegi mind alguses ebakindlaks

„Kui modellindusega alustasin, polnud mul enesekindlusega probleeme. Kuid ühel hetkel öeldi mulle, et olen paks. Mäletan, et olin siis dieedil, jäin väga peenikeseks ja samas modellimaailm märkas seda positiivsena, mis on tegelikult ju negatiivne,“ räägib supermodell Alexandra Ljadov oma modellinduse alguspäevadest.