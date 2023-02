FOTOD | DocPoint Tallinn sai avalöögi kodumaise animadokumentaaliga

Festivali avafilmiks on Raimo Jõeranna „Gorikaturist“. See on portreelugu legendaarsest karikaturistist Gorist, ent ka Eesti Vabariigi algusaegade ühiskondliku ja poliitilise elu koondportree. DocPointi soovitusi loe siit .

Eesti esilinastused on ka kahel rahvusvahelises koostöös sündinud filmil, milles on olulisel kohal Eesti loominguline panus. Soome-Iiri dokumentalisti Donagh Colemani filmile „Tukdam. Maailmade vahel“, on muusika kirjutanud helilooja Märt-Matis Lill. Taani režissöör Jon Bang Carlseni „Arizona unelmad“ operaatoriks on Erik Põllumaa ning heliloojaks Sten Šeripov.