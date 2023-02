Briti näitlejanna Helena Bonham Carter tegi kaasa Netflixi hittsarja „The Crown“ kahes hooajas, kus ta kehastas printsess Margareti. Hoolimata sellest, et näitlejatari jaoks on südamelähedased need episoodid, milles ta näitleb, näeb ta sarja viimaseid hooaegu problemaatilisena.