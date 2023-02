Laulja Lauri Liiv, kes lööb kaasa saates „Mehed, hakkame elama!“, rääkis teisipäeval „Ringvaates“, kuidas tal on läinud alates kolme kuu tagusest ajast, mil ta suitsetamise maha jättis. Kuigi Liiv on usinalt oma suurima pahe maha jätnud, avaldas ta, et alkoholi tarbimisest ta loobuda ei kavatse.