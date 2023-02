KUULA | Tuleb unistada ja hästi suurelt! Tauno Kangro räägib südamelähedastest kogemustest, kunstist ja eesseisvatest sündmustest

Esimeses saates on külas tuntud Eesti skulptor Tauno Kangro. Tauno kunstilise käekirjaga on kursis ilmselt enamik eestlasi ning tema loodud iseärased skulptuurid on saanud mitmete Eesti kohtade sümboolseks objektiks. Kunstnikule omaselt on Taunol palju unistusi ja väljakutseid, mis on teda läbi elu kandnud ning õpetanud. Lisaks kunstnikukarjäärile on Taunole südamelähedane ka elamuste pakkumine läbi erinevate käeliste kursuste ja müstiliste sündmuste korraldamise.