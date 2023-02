Heidy Purga meenutab lahkunud suurkuju: meid sidus muusika ja me suhtlesime kuni lõpuni

„Kõigepealt pean ühe asja ära klaarima, et see inimene, keda me siin seljataga pildil näeme, siis ta palus enda kohta öelda Maryn Kuut. Tema jagas oma loomeelu väga kindlalt kaheks perioodiks. See esimene periood, siis ta oli Marju Kuut ja hiljem nimetas ta end ümber teiseks artistiks,“ selgitas Purga.