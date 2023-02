FOTOD | Uinuv kaunitar! Grete Griffin jagas armsaid hetki vastsündinud pisitütrest

Grete ja Roberti kolmas ühine laps kannab nime Gia. Nende peres kasvavad veel tütred Gloria ja Gameya. Robertil on eelmisest kooselust veel üks tütar.

Paari kolmanda lapse sünd leidis kajastust nii ajakirjas People, ajalehtedes The Sun ja New York Post kui ka netiväljaandes Yahoo! Entertainment.

Grete jagas kauneid kaadreid, mis on iga ema jaoks erilised. „Mommiana,“ kirjutas kolmekordne ema säravalt naeratades.

Grete teatas oma lapseootusest möödunud aasta juuli keskel. Augustis teatasid Grete ja tema abikaasa Robert lapse soo - nende perre on sündimas taas tütar. Paar tegi lapse soo teatavaks armsa videoklipiga, kus toimunud roosadest plahvatustest sai järeldada, et tulemas on kolmas tüdruk.