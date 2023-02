Avalikkuse viha paisus liiga suureks: Pique armuke lõpetas Shakira hittloo tõttu haiglas

Clara Chia, kes on praeguseks jõudnud Pique'ga juba ka kokku kolida, sai Hispaania meedia andmetel närvivapustuse. 23-aastase tudengi vaimne tervis on kuuldavasti muutunud halvaks just viimaste nädalate jooksul.

Väljaande El Periodico andmetel pöördus Clara Barcelonas asuvasse erakliinikusse Hospital Quironsalud.

Kui varem oli Pique armukese nägu pidevalt ainult meedias, siis nüüd kõlab Shakira uus lugu, kus neiule vihjatakse, kõikjal. Sellest on saanud tõeline hitt, mida väidetavalt lauldakse avalikes kohates ka Pique'le ja tema uuele silmarõõmule. „Teda peatatakse tänaval ja küsitakse, kes ta on. Siis hakkavad nad talle seda lugu laulma, kõik tunnevad ta ära, kuigi tegemist on vägagi tagasihoidliku tüdrukuga,“ kirjeldab välismeediale Hispaania ajakirjanik Lorena Vasquez.

Hittpalas kirjeldab Shakira, kuidas ta sai aru, et Pique on teda teise naisega petmas tänu sellele, et tema moosipurgid hakkasid tühjenema. Samuti võrdleb Kolumbia lauljatar oma loos Clarat Renault Twingo ja Casio kellaga, nimetades end Ferrariks ja Rolexiks.

Shakira ja Pique olid koos kümme aastat. Nad kohtusid naise hittloo „Waka Waka“ muusikavideo võtetel. Kuigi nad kunagi ei abiellunud, neile sündis kaks poega.