Fänn tervitas Catherine'i Early Years'i kampaaniaüritusel ja palus tal endaga pilti teha. Printsessil kätt surudes tunnistas mees, et on üpris närvis. „Pole hullu, kõik on hästi,“ vastas Kate soojalt. „Meil kõigil on vahel närv sees.“ Pärast selfie tegemist ütleb Kate fännile, et temaga oli tore kohtuda ja soovib kõike head.