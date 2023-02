KLÕPS | „Muusa!“ Victoria Beckham jagab sensuaalset fotot, millel poseerib Carmen Kass

Victoria Beckham jagas kolmapäeval Instagramis sensuaalset fotot Carmen Kassist. Eesti modellil on seljas heleroosa pitsist kehasukk, mille Beckham ise on disaininud. Pildiallkirjas nimetab endine Spice Girlsi liige Kassi suisa oma muusaks. Foto pärineb Vogue'i ajakirja veebruarikuu numbrist.

Hoolimata sellest, et läbi aegade kuulsaim ja edukaim Eesti supermodell Carmen Kass väga avalikkuse ees enam ei figureeri, on ta end järsku ilmutanud moepiibli Vogue CS kaanel. Kuna veebruarikuu number on pühendatud ihale ja seksuaalsusele, on 44-aastane Kass ajakirjas peamiselt alasti. Veel pilte saad vaadata siit!