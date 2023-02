Ansambel Andur jõuab esimest korda Nõmmele

17.02.2023 jõuab esimest korda Nõmmele ansambel Ans. Andur. Tegu on 2002 aastal formeerunud Paide indie-rock bändiga, kes on oma tegutsemise ajal välja andnud 9 albumit ja on esinetud nii siin kui sealpool piiri. Ans. Andur võitis 2016 aastal Eesti Muusikaauhindadel parima alternatiivalbumi auhinna.