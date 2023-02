Jahmatav mustkunstitrikk Briti talendisaates: Simon Cowell pandi prooviesinemise ajal põlema

Katse alguses viis müstiline ja maski kandnud mustkunstnik Cowelli kohtunike laua juurest lavale ja palus tal istuda toolile, kus ta pidi oma pead katma kapuutsiga. Seejärel kallas mustkunstnik süütevedelikku üle kogu kapuutsi ning lukustas Cowelli pea kasti. Pärast seda kukutas ta kasti leegi ning Simoni pea süttis põlema. Cowell ega kohapeal viibinud publik ei teadnud, et esinemine hõlmab seda, et keegi põlema pannakse.

Tuntud telesaatekohtunik jagas enda kogemust katsest vaid paari sõnaga. „Ma tundsin, et mu peale valati mingit vedelikku, aga ma ei teadnud, et see oli süütevedelik,“ lausus ta. Teine kohtunik Alesha Dixon ütles: „See oli väga õudne, sa oled väga vapper mees, et selle katse kaasa tegid. See pani mind mõistma, kui palju ma hoolin sinust ja ma olin juba valmis sind päästma tulema.“ Järgmine talendisaate kohtunik Amanda Holden sõnas, et katset oli ülimalt meelelahutuslik, kuid jube vaadata. „See oli õudne,“ leidis ta.