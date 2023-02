Inger loodab Eesti Laulu võita: unistan võimalusest Eestit Eurovisionil esindada

Inger, kes tagas endale Eesti Laulu teisest poolfinaalist edasipääsu lõppvõistlustele, avaldas saates, et finaalis tulevad tema esituse osas mõningased muutused. „Ei taha nüüd kõike ära öelda. Mingid muutused on ikka olemas,“ jäi Inger tagasihoidlikuks, kuid kinnitas, et finaalis astub ta üles samas riietuses, mis poolfinaaliski. „See on väga eriline, mulle endale väga meeldib,“ lausus ta ja lisas, et võib-olla teeb ta laval ka mõned uued tantsusammud.

Seekord teeb Inger Eesti Laulu trallis kaasa kolmandat korda. „Olen väga tänulik, et saan ka seekord olla. Kolm on kohtu seadus ja eks ma ikka mõtlen, unistan ja loodan, et ka minul on võimalus Eestit esindada sellisel suurel konkursil nagu Eurovision,“ paljastas ta.

Veel rääkis noor laulja, et tunneb see aasta Eesti Laulul osalemisega teistsugust hingamist. „Ma olin kaks aastat muusikamaailmast eemal. Ma kirjutasin küll muusikat, aga nii palju ei esinenud ja ei olnud nii palju pildis. Ma arvan, et see oli hea aeg, et aru saada, kuidas ma nüüd edasi lähen,“ avaldas ta ja lausus, et on oma elus palju muudatusi teinud, et jõuda sinna, kus ta praegu on.

Inger lausus, et tal polnud lihtne paar aastat muusikast eemal olla. „Lihtsalt elu kujunes nii. Samas nüüd ma saan tänulik olla, sest vaatan sellele tagasi hoopis teise pilguga,“ rääkis Inger.