Märtsis jõuab kinodesse aus ja ehe dokumentaalfilm Kristiina Ehinist

Kristiina Ehini ausad, ilusad ja valusad jagamised avavad meile, millistest kogemustest on ta pidanud läbi tulema, et kasvada selleks naiseks ja poeediks, kellena me teda täna tunneme. Filmis on teemasid, mida Kristiina nõustus esmakordselt jagama „Vetelkõndija“ võtetel. Koos Kristiinaga on kinolinal ka abikaasa Silver Sepp, ema Ly Seppel-Ehin, õde Eliisa Ehin, ansambel Naised Köögis ja paljud teised.

Režissöör Anu Aun kommenteerib uut filmi nii: „Minu jaoks on olnud väga inspireeriv kaameraga jälgida nii põnevat ja lummavat naist nagu Kristiina Ehin. Ükskõik kui muinasjutuline filmi peategelase elu ja isiksus kõrvaltvaatajale paistab, vähesed aimavad, kuidas ta ise selle muinasjutu enda elus reaalsuseks on loonud. Ma usun, et see film puudutab paljude vaatajate südameid. Naised leiavad siit kindlasti rohkelt äratundmist, meestel aga aitab see ehk paremini mõista õrnema soo hingeelu.“

„Vetelkõndija“ on tootnud Luxfilm koostöös Ilmatar Filmiga, selle valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Filmi produtsent on Maie Rosmann, operaator Heiko Sikka, helioperaator Jevgeni Berezovski, montaažirežissöör Mirjam Jegorov ja helirežissöör Indrek Soe. Filmis kõlava muusika autoriteks on Silver Sepp, Kristiina Ehin ja Naised Köögis.

„Vetelkõndija“ on režissöör Anu Auna esimene täispikk dokumentaalfilm.

Varasemalt on Anu Auna ja Maie Rosmanni koostöös valminud 2018. aastal linastunud koguperefilm „Eia jõulud Tondikakul“, mis tõi kinodesse üle 150 000 vaataja ning võeti soojalt vastu ka rahvusvahelise publiku poolt.