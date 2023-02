KUULA | Supermodell Alexandra Elizabeth Ljadovi uus singel rokib New Yorgi tänavatel

„Alates ajast, kui ma 13-aastase tüdrukuna New Yorki tulin, teadsin, et see linn on minu jaoks,“ meenutab lauljatar. „Rääkisin kõigile Eestis, et hakkan siin elama, ja nad kõik arvasid, et olen lihtsalt naiivne väike tüdruk. Modellitöö, esinejaks olemine, muusika ja videote tegemine, elamine suurlinnas... Rääkisin pöörastest unistustest oma vanematega ning nemad tekitasid minus tunde, et see kõik on võimalik.“