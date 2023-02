VIDEO | „Titanicu“ fännid said viimaks igavesele küsimusele vastuse: Jack oleks võinud elama jääda

Alates hetkest, mil „Titanic“ veerand sajandit tagasi välja tuli, on vaatajad tuliselt vaielnud filmi lõpu üle. Paljud neist on jõudnud järeldusele, et uks, millel Rose filmi lõpus meres ulpis, oleks mahutanud ka Jacki ning nii oleksid kaks armastajat mõlemad ellu jäänud. Nende hinnangul oleks Rose saanud uksel Jackile ruumi teha ja niimoodi mehe elu päästa.