Eksootiline valik: Trad.Attack!-i uuel singlil kõlab Jeemeni araabia keel

„See on tõesti üks kaua oodatud ja väga eriline koostöö. Me oleme juba aastaid soovinud Ravidiga koos muusikat teha, lõpuks sündis just see õige ja energiat täis lugu ning tema tuurikalender oli piisavalt vaba, et kampa tulla,“ avab Yemen Bluesi frontman’i kaasamise tagamaid Trad.Attack!-i kitarrist Jalmar Vabarna.