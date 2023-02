Monika Tuvi oli oma sünnipäeva hommikul teel haiglasse: see oli väga-väga õudne!

„Tulin detsembris, vahetult enne oma sünnipäeva just Ameerikast ja loetud päevad peale naasmist see juhtuski. Mul oli hea enesetunne, kuid viie minuti jooksul muutus kõik drastiliselt - tuli kohutav peavalu ja sealt liikus valu edasi igale poole. Seekord siis selline eriline sünnipäev. See oli väga-väga õudne!“ rääkis ta.