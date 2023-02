Ivo Linna meenutab Maarja-Liis Ilusaga Eurovisioni laval esinemist: olin tõsiselt paanikas, põlved värisesid

Aastaks 1996 oli tollal 46-aastane Linna juba lavadel suur tegija, kuid 15-aastane Ilus alles oma rahvusvahelise karjääri alguses. Kroonikale antud intervjuus paljastasid mõlemad artistid, milliste ootustega nad Eurovisionile sõitsid.

Ivo sõnas, et oli suur ime, et tema ja Maarja-Liis üldse Eurovisionile jõudsid. „Mina olin varem Eurovisioni näinud noore poisina tänu Soome televisioonile. Selge see, et tegemist on kõige suurema muusikafestivaliga maailmas ja järsku oled ise selles osaline – selles mõttes oli see erutus tohutu ja meie eest hoolitseti seal kuninglikult,“ rääkis Linna. Kuninglik kohtlemine seisnes tema sõnul selles, et kogu personal, kes esinejatega kokku puutus, oli erakordselt aupaklik ja abivalmis. „Selline tunne tekkis, et sa ei peagi ise midagi tegema, kõik oli juba sinu eest ära tehtud, viimase kui detailini ära organiseeritud. See oli tohutult mõnus,“ lisas Ivo.

Ka Ilus nõustus, et tema jaoks oli tegemist suure asjaga. „Ilmselt oleks mu elus paljud asjad teistmoodi läinud, kui seda Eurovisioni ei oleks olnud. Just seal avanesid mulle väga mitmed uksed ja aknad – nii et karjääri mõttes ja ka isiklikus plaanis oli see elumuutev kogemus. Sealt läks järgnevateks aastateks käima minu rahvusvaheline karjäär. Järgmisel aastal lauluga „Keelatud maa“ esinedes olin juba Universali artist,“ meenutas armastatud lauljanna.

Ivo kirjeldas lähemalt Eurovisioni kontserti, mida jälgis rahvusvaheline žürii, kes antud esinemise järgi oma punktid määras. „Kui laupäeva hommikul oli lavale minek, olin ma tõsiselt paanikas. Mind päästis ainult minu kõrval seisnud Maarja-Liis – ta oli täielik rahu ise! Minul põlved värisesid ja hetkeks tekkis isegi see nii-öelda must auk. Lugu juba käis, aga mina mõtlesin, et oot-oot – mis sõnad sellel laulul üldse on? See oli tõeline kramp. Aga siis nägin, kui rahulik on Maarja-Liis, tema kaunis naeratus ja meie omavaheline suhtlemine – ja see tõi mu maa peale tagasi,“ rääkis Linna.

