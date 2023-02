Alika kergitab saladusloori oma uuelt väljavalitult: ta on eestlane ja loominguline inimene

„Paljud kardavad armastust ja lähedust, sest kardavad haiget saada. Mina leian, et ükskõik mis ka ei juhtuks, iga kogemus on midagi väärt,“ sõnab Alika Milova, kelle elus toimus möödunud aastal suur muutus. Lauljatari kodukeeleks on nüüd eesti keel, mida ta kõneleb oma eestlasest kallimaga.