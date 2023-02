FOTOD | Rahvusooperis Estonia toimus pidulik Verdi ooperi „Jeanne d'Arci“ esietendus

Lavastaja Marco Gandini sõnul on tegemist Verdi vaieldamatu meistriteosega, mida võib ooperi asemel nimetada ka vokaali ja orkestriga eksperimenteerivaks lüüriliseks draamaks. „Selles teoses on eriline särisev jõud, mis vaheldub ootamatult südamesse tungiva siirusega. Just vastandused ja muutumised annavad teosele selle dünaamilisuse ja erilisuse,“ tõi lavastaja välja.