Elvis Presley tütar elas nooruspõlves pöörast elu: Lisa Marie hakkas narkootikume tarvitama 13-aastaselt

Elvis Presley lahkus meie seast 16. augustil 1977. aastal oma rantšos viibides. Sel traagilisel päeval olid rokikuninga rantšos ka tema isa, tädi ja mõned sõbrad, kes Elvise külalislahkust kasutades tema baarikapi sisu uurisid. Keskpäeval teatas laulja, et läheb vannituppa. „Ära seal magama jää!“ manitses tema pruut Ginger. „Okei, ei jää,“ vastas Elvis ja need olid tema viimased sõnad.

Lisa Marie olevat narkootikumide tarbimist alustanud juba 13aastasena. Sarnaselt isale leidis ta varakult ka kõikvõimalike tablettide võlumaailma. Lisaks alkohol, mis sattus samuti varakult preili Presley kaaslaseks. Ta on tunnistanud, et pidutses teismelisena palju. Mis saab kõlada uhkemalt kui et „Elvis Presley tütar on ka kohal“! Kõik tahavad sõbrustada, välja teha. Jõuad poole öö ajal sopsus olekus koju, võtad unerohtu, et kähku magama jääda. Hommikul on paha olla, napsad järgmise tableti. Tuju ikka paha, võtad järgmise pilli, mis tõstab tuju. Selline karussell kestis läbi kooliaja ja esimest korda olevatki Lisa Marie jõudnud juba 18aastasena nädalateks võõrutuskliinikusse.