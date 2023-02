PALJASTAV KLÕPS | Millal on Eesti staarid nii julged? Soome muusikaauhindadele saabus artist pea täiesti alasti

30-aastane Sjöholm, kes on end avalikult feministiks tituleerinud, selgitas, et tema paljastaval kostüümil oli ka sügavam tähendus. „Mulle meeldib minu välimus ja mul on õigus näidata end just nii, nagu ma seda soovin. Mu riietus on ka mõnes mõtte avalik avaldus, et ma võin näidata enda kehast nii palju või vähe, kui ma soovin, aga lõppude lõpuks on ikkagi minu enda valik,“ selgitas F Seiskale.