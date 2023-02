KLÕPS | Palju õnne! Eesti kümnevõistleja Maicel Uibo saab isaks

Maicel ja Shaunae teatasid sellest, et nende perre sünnib laps, laupäeva õhtul sotsiaalmeedias. „Uus aasta, uued õnnistused. Ei jõua ära oodata, et saaksime oma väikese rõõmupalliga kohtuda,“ kirjutasid sportlased oma postituses.

Noored tutvusid Georgia ülikoolis õppides ja treenides. Nad olid esmakursuslased, kui nende teed ristusid trennidele eelnenud meditsiinilisel ülevaatusel. Eesti Ekspressile antud intervjuus naeris Maicel, et ühel päeval avastas ta üllatusega, et treeningutele on jõudnud tüdruk, kes jookseb 400 meetrit kiiremini kui tema.