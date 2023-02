„Ma arvan, et meil õnnestub see!“ Karl-Erik ja Kerli rääkisid enne rasedust ühe kindla asja selgeks

Karl-Erik Taukar tõde saates „Hommik Anuga“ antud intervjuus, et sel kevadel sündiv esiklaps on sel aastal tema elus põhifookuseks. Siiski on ta elukaaslase Kerli Kivilaanega varem rääkinud, et nende elu ei peaks pärast vanemateks saamist kardinaalselt muutuma.