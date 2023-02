Staari surma varjati lapse eest: Julia Natšalova tütar paljastas esmakordselt, kuidas ta ema lahkumisest teada sai

Vera oli 2019. aasta märtsikuus suundumas klassireisile Londonisse. Enne lennukile astumist teadis ta, et tema kuulus ema viibi haiglas, kuid Julia andis tütrele mõista, et kõik on hästi. „Kui ta haiglas oli, olin kindel, et ta peab seal olema nädala ja saab koju. Helistasime veel minu lendu Londonisse ja ta ütles: „Vera, pole midagi! Nad ravivad mind kiiresti terveks ja ma lähen koju!“ jagab Vera värskes intervjuus.