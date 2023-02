„Jackassi“ staar Steve-O anus avalikult oma head sõpra ja ekraanipartnerit Bam Margerat, et ta hakkaks lõpuks tõsiselt võtma oma võitlust narko- ja alkoholisõltuvusega. Mees tunnistas, et on 43-aastase Margera surmaks juba mõnda aega valmistunud.