Eesti Laulu finalist Janek Valgepea meenutab raskeid aegu: hakkasin hulluks minema

„Sotsiaalmeedia on mind väga mõjutanud. Tundub, et Instagramis on kõik ideaalsed. Samas tegin endale selgeks, et see, mida me seal näeme, pole paraku alati reaalsus. Me peame ennast armastama sellisena, nagu oleme - ütlen seda endale iga päev. Olen enda kõige suurem kriitik, aga ma proovin õppida endale vahel ka pai tegema.“