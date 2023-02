Palju õnne! Eesti film valiti esmakordselt võistlema Berliini filmifestivalil

Morten Tšinakov ja Lucija Mrzljak on Priit Pärna ja Olga Pärna käe all animatsiooni õppinud ning teostavad oma loomingulisi plaane stuudios Eesti Joonisfilm. Nende esimene koostöös valminud film „Briljantsuse demonstratsioon neljas vaatuses“ (2018) jõudis Annecy, maailma ühe mainekaima animafestivali võistluskavva, pälvis 25. Etiuda&Anima festivalil Krakówis peaauhinna Kuld-Jabberwocky, suurte traditsioonidega Zagrebi animafestivalil parima Horvaatia filmi auhinna (Lucija Mrzljak on pärit Horvaatiast, film valmis koostöös Horvaatia Adriatic Animationiga) ja veel mitmeid teisi auhindu. Noorte filmitegijate teine koostöö „Toonekurg“ (2020) on samuti olnud edukas, leidnud auhindamist mitmetel maailma festivalidel, üksiti tunnistatud meie parimaks animafilmiks EFTA galal. Nüüd Berlinalel linastuv „Eeva“ on Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljaki kolmas ühine film.