Muusik Joosep Järvesaar teeb esimesi samme investorina: huvi pakub kinnisvara, krüpto ja aktsiaturg

Bedwetters oli esimene Eesti bänd, kes võitis MTV-auhinna. See juhtus 2007. aastal. Võinuks arvata, et bändi ootab ees pikk tähelend, kuid mõni aasta hiljem panid nad pillid kotti. Nüüd on nad tagasi ja püüavad looga „Monsters“ konkursilt Eesti Laul pääseda Eurovisionile.

„Kartsin,“ kirjeldab Joosep Järvesaar (34) tunnet, mis teda valdas, kui Bedwettersiga taas suurele lavale astus. „Lugesin enne esinemist mantrat - erinevaid sõnu, et ma ei karda. Laval tuli etteaste poole kehvemini välja kui proovis. Ma pole lauljana pikalt laval olnud - ainult DJ rollis. Kui nägin artistide nimekirja, kes on meiega poolfinaalis, ma ei kahelnud, et saame finaali edasi, kuid hirm tuli viimasel hetkel enne edasipääsejate nimede välja kuulutamist. Kõik laulsid nii ilusti, aga mul olid äpardused sees. Kaksteist tundi oli jõhker grimm peal ja mõtlesin naljaga pooleks, kui me edasi ei pääse, siis - mille nimel ma seda maski kannatasin?!“