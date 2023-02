Kerge õnnetus: tuntud filmitäht Arnold Schwarzenegger põrkas kokku jalgratturiga

Õnnetuspaika jõudis kiirelt kiirabi, kes viga saanud jalgratturi haiglasse toimetas. Õnnetusele reageeris ka politsei, kes vestles sündmuspaigal tuntud filmitähega. Võimude sõnul ei ole Schwarzenegger õnnetuses süüdi. Kuigi õnnetuse täpsemaid asjaolusid veel uuritakse, saavad võimud juba öelda, et tegemist oli kokkupõrkega, mida Arnold ei oleks saanud vältida.

Politsei sõnul sooritas jalgrattur enne Arnoldi autoga kokku põrkamist vasakpööret ning tegi seda niivõrd ootamatult, et filmitähel ei olnud võimalik õnnetuse vältimiseks pidurdada. TMZ allikate sõnul ei sõitnud Schwarzenegger enne õnnetusse sattumist sõitnud suurel kiirusel.

Õnnetuses viga saanud jalgratturil on kerged vigastused, eelduste kohaselt taastub ta neist kiirelt. Kumbki osapool ei olnud õnnetuse hetkel alkoholi või narkootikumide mõju all ning tegemist on lihtsa liiklusõnnetusega.