Uued Kardashianid? Sylvester Stallone hakkab koos perega filmima tõsielusarja

Sarjas ei tee kaasa ainult Stallone, vaid ka tema abikaasa Jennifer Flavin Stallone ja nende kolm tütart Sophia, Sistine ja Scarlet. „Kolmekordne Oscari nominent Sylvester Stallone on valmis lubama kaameraid rolli juurde, mida ta peab ise oma elu suurimaks,“ seisis voogedastusplatvormi pressiteates, kus lisati, et Stallone on valmis näitama avalikkusele, milline isa ta on.

„Tegemist on uue sarjaga, mille peaosas on Stallone, tema naine ja kolm tütart ning see pakub sisevaadet ühte Hollywoodi kuulsaimasse perekonda,“ lisati teates.

Seriaalis saavad vaatajad lähemalt tuttavaks Jenniferiga, kes on sündinud ja kasvanud Los Angeleses ning praegu on heaolubrändi Serious Skin Care kaasomanik. Näitleja tütred Sophia ja Sistine juhivad aga koos taskuhäälingut „Unwaxed“. Stallone'i tütred Sistine ja Scarlet loodavad jõuda sama kaugele nagu nende isa ja läbi lüüa meelelahutustööstuses. Sistine plaanib töötada näitleja, modelli ja filmitegijana, Scarleti huvitab samuti näitlejatöö. Sylvesteri vanim tütar aga niivõrd näitlejatööst huvitatud pole.

Stallone'i perekonnast rääkivat sarja „The Family Stallone“ toodab MTV Entertainment Studio. Peale selle, et Sylvester hakkab tõsielusarjastaariks, teeb ta kaasa ka sarja „Tulsa King“ teises hooajas, vahendab Variety.