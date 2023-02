Briti meedia: prints Harry plaanib oma isa kroonimiseks vaid loetud tundideks Suurbritanniasse tulla

Allikate sõnul on selline otsus tingitud sellest, et Sussexi hertsogil ja hertsoginnal on tol päeval kaks olulist sündmust - 6. mail toimub kuninga kroonimine, samal päeval tähistab oma neljandat sünnipäeva Harry ja Meghani poeg Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Briti meedias on Harry kiire Ühendkuningriigi visiidi plaan ristitud „Harry in a hurry“ plaaniks.

Kuningal on plaanis oma kroonimine korraldada väiksemalt ja mitmekülgsemalt, kui need varem on toimunud. Charles III kroonimistseremooniat korraldavale personalile on kuninga soovid aga peavalu tekitanud ning nad jooksevad ajaga võidu, et kõik ajad tseremoonia toimumise ajaks valmis saada. Kuigi Charles III on vähendanud märkimisväärselt külaliste arvu, kes tseremooniale on oodatud, on tema abilistel sel korral keerulisem sündmuseks valmistuda. Kui kuninganna Elizabeth II kroonimist oli võimalik ette valmistada 16 kuud, siis Charles tseremoonia korraldamiseks on pea poole vähem aega, vahendab Daily Mail.