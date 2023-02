ARMAS KLÕPS | Grete Griffin tähistab abikaasaga olulist aastapäeva: armastus esimesest silmapilgust on olemas

Grete tähistas armsat tähtpäeva pildiga, mis ta sotsiaalmeediasse postitas. „Armastus esimesest silmapilgust on olemas ja sa oled tõestus sellest. Ma armastasin sind sellest hetkest, kui meie pilgud kohtusid ja ma armastan sind veelgi enam täna,“ kirjutas Grete oma Instagrami kontol ning jagas kaunist pilti endast ja abikaasa Robertist. Postituse juurde lisas Grete, et nad on seitse aastat koos olnud ja Robert on tema elu armastus.