Jassi Zahharov presidendilt saadud teenetemärgist: see oli minu jaoks suur üllatus

Zahharov sõnas „Ringvaates“, et on teenetemärgi saamise üle südamest tänulik ja rääkis, et uudisest oli ta teada saanud pisut pentsikul viisil. Nimelt oli Jassi viibinud trennis, kui talle esimene õnnesoov tuli. „See hakkas pihta täna kell kolm, kui ma olin rutiinsel treeningul. Minu endine kolleeg Valdur Sepp saatis mulle imeliku õnnitlussõnumi. Ma mõtlesin, et jumal, ta peaks ju teadma, et minu sünnipäev on kevadel,“ rääkis Zahharov ja imestas, miks sõber talle sellise sõnumi saatnud on.

Ooperilaulja avaldas saates, et uudis teenetemärgi saamisest jõudis talle kohale alles siis, kui saatejuht Grete Lõbu talle helistas. „Sa oled kõige esimene, kellelt ma selle teada sain,“ rääkis Jassi Gretele. Telefonikõne oli võtnud ooperilaulja hetkeks võhmale.

„See oli minu jaoks suur üllatus ja ootamatus. Täiesti nagu nuiaga pähe saanud, aga ma kogusin end kiiresti. Muidugi on äärmiselt meeldiv, kui sind tunnustatakse nende pikkade aastate eest. See on ka sümboolne, sellepärast et mul 1. septembril täitus 50 aastat teatritööd,“ rääkis Zahharov ja tänas oma perekonda. „Ma olen lõpmata tänulik oma perele, kes on mind toetanud,“ lausus ta.

Jassi kiitis saates oma abikaasat eraldi ja lisas, et nad on koos tandem. „Tema seisab minu taga. See, et täna selline päev on, on ju tema töö. Mina olen medali üks pool, tema on medali teine pool. See on vahest palju huvitavam kui see säravam pool,“ kirjeldas Zahharov.