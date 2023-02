Triinu-Liisi ja Justini saaga sai lõppakordi. Triinu-Liis: lepin selle otsusega

Prokuratuur põhjendab otsust sellega, et Justin McNairn on varem karistamata, abikaasast lahutanud ning kolinud tagasi kodumaale Austraaliasse. „Kuna ta on lõpetanud suhtlemise oma endise abikaasaga ning tal puudub soov tulla tagasi Eestisse, on langenud ära võimalus, et kahtlusalune saaks kahjustada kannatanu õigusi,“ ütles prokurör Kristel Pihlakas ja lisas, et Justinil on siiski kohustus tasuda kannatanule hüvitis.