„Ma ei ole elus jooksmas käinud!“ Maarja-Liis Ilus paljastas oma suurepärase vormi tegeliku saladuse

Värskes Kroonikas tunnistab Maarja-Liis, et ega ta sellise välimuse nimel pole elus pidanud palju pingutama. „Kusjuures ma ei ole elus jooksmas käinud! Igal juhul aitäh komplimendi eest, aga see ajab mind praegu tõesti natuke naerma, sest paljud küsisid mu käest, et mida sa teed sellise vormi nimel. Tegelikult ma ei ole üldse mingi trennihunt. Alles sügisel hakkasin elus esimest korda natuke trenni tegema. Nimelt jõusaalis käima ja mul on ka tore eratreener, aga viimati jõudsin trenni oktoobris. Just nüüd kavatsesin jälle uuesti minna, et jätkata,“ tunnistab ta.