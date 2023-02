„Ta ütles, et ta teab mind!“ Liis Lemsalu paljastas, kuidas ta Sanna Marini käest pilti käis küsimas

Ühel hetkel otsustas üks Eesti tuntumaid naisi pöörduda peaministri poole ja paluda koos pilti teha. Tuli välja, et Sanna oli täiesti teadlik sellest, kes Liis on, aga suures sabinas ei jõudnud eestlanna selle kohta rohkem uurida. „Ma läksin ta juurde ja ütlesin, et ma sooviksin nii väga pilti teha. Ja ta ütles, et ta teab mind! Ma ei jäänud sinna väga pikalt kinni, sest arvasin, et äkki ma ei kuulnud teda õigesti. Siis ta ütles, kui uhke asi mul seljas on, ja me rääkisime natuke nendest kleitidest. Ta ütles, et tema oma oli taaskasutatud ja vintage. Ta vist väga pooldab rohepööret ja taaskasutust. Natukene rääkisime sellistest naiselikest teemadest,“ meenutas Lemsalu.