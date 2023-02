Meghan Markle'i õde kaebas Sussexi hertsoginna kohtusse ja nõuab, et Harry tunnistaks vande all oma abikaasa vastu

Samantha Markle süüdistab oma poolõde Meghanit laimavate väidete esitamises 2021. aastal tuntud telesaatejuhile Oprah Winfreyle antud intervjuus. Samantha väidab, et tema maine sai intervjuu tõttu tohutult kahjustada, kuna Meghan levitas intervjuus „pahatahtlike valesid“ ning nõuab Sussexi hertsoginnalt kohtu kaudu 60 tuhande naela suurust kahjutasu. Möödunud nädalal esitas Samantha Harryle kohtupaberid, milles nõuab, et prints tunnistaks kohtus vande all oma abikaasa vastu.

Samuti nõuab Samantha, et Meghan annaks tunnistusi kaamera ees ja tahab, et hertsoginna ütleks avalikult, et kuninganna Elizabeth II ega kuningas Charles III pole rassistid. Veel väidab Samantha, et Meghan on tema kohta avaldanud valelikke väiteid, mistõttu on ta avaliku „viha ja alanduse“ ohver.

Väidetavalt on Samantha palunud tunnistusi andma ka oma isa Thomas Markle'i, endise kuningliku abilise Jason Knaufi koos tütrega ning veebiturvalisuse eksperdi Christopher Bouzy. Kohtuprotsessi vältimiseks määrati aga lepitaja, kuid sellest hoolimata on Samantha otsustanud tüli kohtus lahendada.

Meghanil ja Samanthal on sama isa, kuid erinevad emad. Kahe õe halb läbisaamine tuli avalikuks aastal 2017, kui Meghan kihlus prints Harryga. Tollal andis Samantha mitu intervjuud, kus oma õde ründas ja teda maha tegi, kuid hiljem on ta oma retoorikat muutnud ja Meghanit kiitnud.

Hiljuti astus Samantha üles ühe Austraalia telekanali hommikuprogrammi saates, kus kommenteeris Sussexi hertsogipaari dokumentaalsarja, mis detsembris Netflixis linastus. Samantha lausus tollal, et tegemist on läbikukkunud sarjaga, mis on jabur ja koomiline, vahendab Daily Mail.