FOTOD | Omamoodi kõva skulptuur: Tartusse ilmus jääst peenis

Erootilise jääskulptuuri kõrguseks on koos alusega umbes kaks meetrit. Ööpimeduses muutub fallos siniseks, mitte külmast, aga tänu spetsiaalsele valgusele. Loodetavasti jagub veel miinuskraadidega ilmasid ning peenis ei hakka suuruses kahanema. Kuigi tähtis polegi suurus, vaid see, mida sa sellega teha oskad...

Jääskulptuur asub Kalevi 23 tagaaias. Huvitaval kombel on see püstitatud just koguduse kõrvale.