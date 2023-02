Kõik südamelt ära: Shakira kaalub avameelset intervjuud, et panna paika tõde tema ja Pique lahkumineku kohta

Viimastel kuudel on Hispaania meedia kuumim teema olnud Shakira ja Pique lahkuminek ning vutitähe uus suhe oma noore kallima Clara Chia Martiga. Kõneainet pole pakkunud mitte ainult lahkuminek, vaid kõik sellega seonduv. Huvi on pakkunud nii tõsiasi, kuidas Shakira oma kallima petmisest teada sai kui ka see, kuidas kavatsevad endised elukaaslased oma laste elu pärast lahkuminekut korraldada.

Viimasel ajal on aga Hispaania meedias kirjutatud, et Shakira plaanib anda avameelse intervjuu, et rääkida südamelt ära kõik enda ja Pique lahkumineku kohta. Samas pole veel avalikustatud, millal intervjuu võiks toimuda. Spekuleeritakse, et Shakira ei kavatse intervjuud anda üldsegi mitte Hispaanias, vaid kuskil mujal ning tõenäoliselt langeb popstaari intervjuu kokku mõne tema uue loo ilmumisega, vahendab Hispaania meedia.