Beach Grind tuleb juba kümnendat korda! Esimeste artistide hulgas on maailmakuulsaid artiste

Beach Grind on iga aastaga paisunud aina suuremaks ning nii ka sel aastal. Suve oodatuim muusikasündmus toimub taaskord Pärnu rannapargis, ent tuleb suurem nii ruutmeetritelt kui programmilt. Publikut rõõmustavad kolm lava, kaks neist juba festivalifännile tuttavad – pealava ning pargilava. Lisaks teeb käesoleval aastal festivalil debüüdi house -ja techno-muusikale pühendatud lava Villa Ammende hoovis.

„Pean tunnistama, et külmavärinad tulevad peale, kui mõtlen, et Beach Grind toimub sel aastal juba kümnendat korda. Juubeliaastal on ka hea meel rohkem elevust tekitada ning öelda välja, et Beach Grind tuleb suurem kui kunagi varem,“ kommenteerib Kaarel Sein, üks festivali korraldajatest.

Beach Grind festivali rõhuasetus peitub loomulikult elektroonilisel muusikal. Üheks peaesinejaks on maailmakuulus muusikaprodutsent Alan Walker, kes on tuntud kui DJ, kes varjab oma nägu ning kannab esinedes maski ja kapuutsi. Walker soovib, et publik keskenduks muusikale, mitte tema isikule.

Sündinud Suurbritannias, kuid Norras üles kasvanud Walker jõudis muusikani läbi graafilise disaini ja programmeerimise ning produtseerima õppis mees YouTube’i õppevideote kaudu. Muusiku koostööde hulka kuuluvad sellised nimed nagu Bruno Mars, Miley Cyrus, Coldplay jpt.

Walkeri üleilmseks läbimurdeks sai 2015. aastal välja antud lugu „Faded“, mis hoiab ka seitse aastat hiljem Spotify enim striimitud lugude nimekirjas kõrget kohta. Muide, sama loo muusikavideo on filmitud Eestis ning selles näeb tuttavaid kohti nagu Tallinna Linnahall, Rummu karjäär ja Paldiski linn.

Lisaks Alan Walkerile rõõmustavad Beach Grindil publikut ka Little Big (RUS), Bru-C (UK), Hybrid Minds (UK), Luude (UK), KOVEN (UK), Andromedik (BEL), Alcemist (UK) ja Vibe Chemistry (UK) välismaalt. Kodustest meelelahutajatest astuvad üles nublu, 5MIINUST, Cartoon, Wateva, SIIMI, Marcara, Bombossa Brothers, Jozels, Coverk x Byte ja Another Bald One.