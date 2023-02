FOTO | Piret Järvis-Milder näitas kasvavat beebikõhukest ja jagas uhket rõõmu: usun, et saime hakkama

Piret näitas esmakordselt beebikõhukest ja jagas teistega ka uhket rõõmu, mis on tema tööga seotud. „Aga teise asjana tahtsin öelda, et veel enne, kui mu ellu saabub uus inimbeebi jõuab juba ülehomme ehk 9. veebruaril kell 22.05 ETV ekraanile uus saatebeebi „TeadusEST“. Tegemist on 10-osalise teadussarjaga, mille juht ja üks toimetajatest olen ja mille valmimise kallal suvest saati kuuma olen andnud. Ja oh kui suur rõõm on olnud selles seikluses kaasa lüüa!“ avaldas ta.