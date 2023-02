SÜDAMLIKUD FOTOD | Eminemi tütar teatas kihlumisest ja näitas kaunist sõrmust

Ühel fotodest on Eminemi tütrel sõrmes helkimas kaunis kihlasõrmus. Ta kirjutas oma postituse kirjeldusse lühidalt: „Täiesti tavaline nädalavahetuse kokkuvõte.“

Hailie ja Evan kohtusid 2016. aastal, kui mõlemad õppisid Michigani ülikoolis. Peale oma tütre Hailie, kelle ema on Eminemi eksabikaasa Kim, kasvatab räppar ka Kimi õetütre lapsi Alainat ja Whitneyt. Alaina oli perekonna esimese põlvkonna kõrgkooli lõpetaja, saades 2017. aastal diplomi Oaklandi ülikoolist.

Eminem on varasemalt öelnud, et tema kolm tütart on tema suurimaks saavutuseks.