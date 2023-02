Laulja Kalle Sepp tegi oma suhtes olulise sammu ja kolis kallimaga ühe katuse alla

„Olen Liliga koos olles aru saanud, et olemas on hoopis mingi kolmas jõud, mis mul enne natuke puudu oli – ja see on meie väike pere,“ tunnistab Kalle värskes intervjuus. Kokku koliti eelmise suve lõpul Kalle elamisse vaikses ja rahulikus kõrval­tänavas Kristiines. „Minu lemmiklinnaosa Tallinnas,“ sõnab Mulgimaal kasvanud Lili. Koos Liliga seadsid end Kalle juures sisse ka naise kaks last eelmisest kooselust.

„Aga siiski olime pigem sõbrad. Eelmisel sügisel tuli suhtesse rohkem vürtsi ja võis öelda, et oleme paar. Mind võlub Lili naeratus ja silmad ning see, kuidas ta mind vaatab,“ sõnas Kalle Kroonikale 2022. aasta augustis. „Muidugi on suureks plussiks seegi, kuidas me maailma asjadest ühtmoodi aru saame ja üksteist mõistame. See ei olnud armastus esimesest silmapilgust, pigem saime aja kulgedes aru, et sobime väga hästi kokku, ja sobimegi,“ lausus Sepp tollal.